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Yerel basının sorunları iletildi

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Ak Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a basının sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin detaylı bir dosya sundu. Ünal ise basın sektörünün sorunlarının çözümü için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Yerel basının sorunları iletildi

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Ak Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a basının sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin detaylı bir dosya sundu. Ünal ise basın sektörünün sorunlarının çözümü için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

19 Eylül 2019 Perşembe 20:30
Yerel basının sorunları iletildi

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı başkanlığında TGK Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, BİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, BİK Genel Kurul Üyesi ve Konya Yenigün Gazetesi sahibi

Mustafa Arslan ve İnternet Gazetecileri ve Blog Yazarları Derneği Başkanı Sinan Tunç’tan oluşan heyet, Ak Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ı ziyaret etti.

Ünal’a İcra İflas Kanunundaki değişiklik konusu başta olmak üzere sorunları içeren rapor sunuldu. Ünal, basın sektörünün sorunlarının çözümü için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi. (Haber Merkezi)

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