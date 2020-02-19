Yerel basının sorunları Amasya’da görüşüldü

Samsun BİK Şube Müdürü Mustafa Bayraktar yönetiminde Amasya Belediyesi Pirler Parkı’nda yapılan toplantıya Amasya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihan Okur, Amasya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Bilal Güley, BİK Samsun Şubesi’nde görevli İskender Kurt, Amasya merkez ve ilçelerinde görev yapan gazete sahipleri ve çalışanları da hazır bulundu.

Samsun BİK Müdürü Mustafa Bayraktar, yerel basının sorunlarını yakınen bildiğini ifade ederek; “Ben zamanında yerel gazetecilik yapmış birisiyim. Benim de şahsıma hem matbaa kurdum ve hem de günlük yerel gazetem vardı. Yıllarca bu işi severek yaptım bu mesleğin her kademesinde görev alan bir kardeşiniz olarak sizlerin ve diğer il ve ilçelerde yayın yapan yazılı yerel basının ne şartlarda yayın hayatlarını sürdürdüğünü çok iyi bilmekteyim. Samsun BİK olarak buraya gelmemizin amacı sizlerle bire bir tanışmak kaynaşmak ve sorunlarımızı karşılıklı olarak görüşerek çözüm mercilerine ulaştırmak istiyoruz.

Yerel basının Türkiye genelinde olduğu gibi bize bağlı olan Tokat, Çorum, Yozgat, Amasya, Sinop, Samsun, Giresun, Rize ve diğer illerde de basında yaşanan sıkıntıları yakınen bilmekteyiz. BİK Samsun Şubesi olarak bu illerimizde sık sık toplantılar düzenleyerek sorunları kendi çabalarımızla çözme yöntemine gitmekteyiz. Çözemediğimiz sorun ve konular hakkında da Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü başta olmak üzere gerekli birimlerle birlikte hareket etme yoluyla kimsenin mağdur olmaması için elimizden gelen çabayı göstererek meslektaşlarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz” dedi.

(İHA)