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Yerel basının sıkıntıları yansıtıldı

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Konya Cemiyet Başkanı Sefa Özdemir, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi, Çorum Cemiyet Başkanı Şevket Erzen ve BİK Genel Kurul Üyesi Mustafa Arslan, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’yü ziyaret ederek, yerel basının sorunlarını içeren bir dosya sundular.

Yerel basının sıkıntıları yansıtıldı

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Konya Cemiyet Başkanı Sefa Özdemir, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi, Çorum Cemiyet Başkanı Şevket Erzen ve BİK Genel Kurul Üyesi Mustafa Arslan, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’yü ziyaret ederek, yerel basının sorunlarını içeren bir dosya sundular.

24 Ekim 2019 Perşembe 21:30
Yerel basının sıkıntıları yansıtıldı

Özdemir, Erzen ve Arslan, Yargı Reformu paketindeki resmi ilan sayısını azaltacak maddenin çıkarılmasını talep ettiler. (Haber Merkezi)

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