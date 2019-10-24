Yerel basının sıkıntıları yansıtıldı

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Konya Cemiyet Başkanı Sefa Özdemir, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi, Çorum Cemiyet Başkanı Şevket Erzen ve BİK Genel Kurul Üyesi Mustafa Arslan, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’yü ziyaret ederek, yerel basının sorunlarını içeren bir dosya sundular.