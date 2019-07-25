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“Yerel basının önemi tartışılmaz, herkesin sahip çıkılması gerekir”

Çorum eski Valisi, emekli Danıştay Üyesi Hüseyin Poroy, dostu Mehmet Yolyapar’ı dün sabah telefonla arayarak 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı ve şahsında ÇORUM HABER’in tüm mensuplarına, Çorum’un tüm yerel gazetecilerine başarı dileklerini iletti.

“Yerel basının önemi tartışılmaz, herkesin sahip çıkılması gerekir”

Çorum eski Valisi, emekli Danıştay Üyesi Hüseyin Poroy, dostu Mehmet Yolyapar’ı dün sabah telefonla arayarak 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı ve şahsında ÇORUM HABER’in tüm mensuplarına, Çorum’un tüm yerel gazetecilerine başarı dileklerini iletti.

25 Temmuz 2019 Perşembe 00:37
“Yerel basının önemi tartışılmaz, herkesin sahip çıkılması gerekir”

Çorum’da görev yaptığı sürede, Çorum yerel basınının ne kadar ciddi, yapıcı ve sağduyulu olduğunu bizzat gözlemlediğini, günlük olarak izlediği Çorum gazetelerinin çıtalarını giderek daha da yükselttiklerine tanık olmaktan da büyük mutluluk duyduğunu belirten Poroy, “Çorum yerel basınının kalitesi, tüm Türkiye’ye örnek olacak düzeyde” ifadesini kullandı.

Hüseyin Poroy, demokrasinin en temel unsurlarından biri olan yerel basının öneminin tartışılamayacağını da vurgulayarak, “Şu günlerde yerel basının ekonomik bakımdan sıkıntılı bir süreçten geçtiğini görüyoruz. Bu zor günlerin aşılabilmesi için, tüm kurum ve kuruluşlarıyla, bireyleriyle toplumun yerel basına sahip çıkması gerektiği ortadadır.” dedi.

(Haber Merkezi)

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