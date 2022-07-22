“Yerel basının ayakta kalması, asıl toplum açısından önemli”

Çorum eski Valisi, emekli Danıştay Üyesi Hüseyin Poroy, dostu Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayarak, basından sansürün kaldırılışının 114. yıldönümü nedeniyle yarın kutlanacak Basın Bayramı’nı kutladı ve Çorumlu tüm basın mensuplarına iyi dileklerini iletti.

Basının içinde bulunduğu sıkıntıları ÇORUM HABER’den izlediğini belirten Poroy, basının çok önemli olduğunu, mutlaka desteklenmesi gerektiğini vurgularken, “Özellikle yerel basının ayakta kalması, basın çalışanlarından da önce toplum açısından çok önemlidir.” dedi. (Haber Merkezi)

