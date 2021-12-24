Yerel basının, ağırlaşan ekonomik koşullar karşısında büyük sıkıntılar yaşamaya başladığı şu günlerde, ilk destek, eski bir basın görevlisi olan Celalettin Bayrak’tan geldi.

Bayiden gazete alırken görüldüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Celalettin Bayrak, “Yerel basınımıza sahip çıkalım” diyerek sorunu kamuoyuna maletme adına ilk işareti vermiş oldu.

(Haber Merkezi)

