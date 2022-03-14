“Yerel basını yaşatmalıyız”

Geçtiğimiz haftalarda yapılan Genel Kurul ile güven tazeleyen Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Erzen ve yönetimi, ilk ziyaretlerini Vali Çiftçi’ye gerçekleştirdi.

Yerel basının bir kentin gelişimi noktasında önemli olduğunu kaydeden Vali Çiftçi, bu noktada resmi ilanların gazetelerde yayınlanması için genelge yayınlandığını, konuyu geçtiğimiz günlerde yapılan İl Müdürleri toplantısında da gündeme getirdiğini söyledi.

Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiftçi, Cemiyet yönetimine teşekkür etti.

Cemiyet Başkanı Şevket Erzen’in öncülüğündeki ziyarete Cemiyet Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli ile Yönetim Kurulu Üyeleri Taner Şimşek, Mustafa Burak Yalçın, Ali Özdemir, Nihat Karalar, Mustafa Külcü ve Bilal Çevrim katıldı. (Haber Merkezi)