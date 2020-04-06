“Yerel basına, özellikle yerel yönetimler sahip çıkmalıdır”

Krizin sektör üzerindeki etkilerinin daha da derinleşmesine izin verilmemesi için önlemler alınmasını isteyen Sertel, “Anadolu Basını ilan ve reklamlarla ayakta duruyor. Özellikle Basın İlan Kurumu üzerinden alınan resmi ilanlar için can suyu niteliğinde. İcra ve ihale ilanlarının durmasıyla, zaten azalmış olan resmi ilanlar daha da azaldı. Basın meslek örgütlerinin yardım çığlığına çok geç olmadan kulak verilmeli ve sektöre yönelik geniş çaplı bir ekonomik paket açıklanmalıdır” dedi.

Basın İlan Kurumu tarafından alınan tedbirlerin önemli ancak yeterli olmadığını dile getiren Sertel, “Bu süreçte gerekli tedbirler alınmazsa üzülerek söylüyorum kapanmalar ve işten çıkarmalar daha da artacaktır. Hükümet basın meslek örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelerek taleplerini dinlemeli, çözüm için adım atmalıdır. Öte yandan yerel basının belediyeler tarafından da desteklenmesi, çok önemlidir” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)