“Yerel basına desteğimiz sürecek”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve beraberindeki heyetin ziyaret ettiği Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, 2020 yılında pandemi döneminde Anadolu basınına birçok destek verdiklerini, 2021 yılında da desteklerinin süreceğini söyleyerek, “Gazetelerin güç durumda olduğunu biliyoruz ve yaşaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Kapımız herkese açık. Birlik ve beraberlik içinde sıkıntıların giderilmesi için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

KARACA, BASININ BEKLENTİLERİNİ İLETTİ

Anadolu basınının özellikle pandemi sürecinde büyük zorluklar içinde olduğunu kaydeden TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca da, bu süreçte yerel basını rahatlatan uygulamalardan ötürü Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’a teşekkür etti.

Karaca ayrıca yerel gazetelerin Basın İlan Kurumu’ndan beklentilerini içeren bir dosyayı da Genel Müdür Duran’a sunarken özellikle yüzde 15’lik komisyonun düşürülmesi, gazete ve işletmelerin vergi ve SGK yapılandırmaları, ‘borcu yoktur yazısı’, uygulaması, Basın ilan Kurumu’nun Kocaeli Bayramoğlu’ndaki tesislerinin durumu, Basın ilan kurumunun yerel gazetelere sağladığı kredi olanağının İstanbul, Ankara ve İzmir’in dışındaki illerde de geçerli olması gerekliliğini ifade etti.

KARACA’DAN DURAN’A PLAKET

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve heyetine ziyaretten ötürü teşekkür ederken, Karaca da Duran’a plaket takdim etti.

Ziyarette TGF heyetinde Genel Başkan Yılmaz Karaca’nın yanı sıra Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir, Genel Başkan Yardımcısı Sezai Matur, Genel Sekreter Yardımcısı Levent Altun, Mali Sayman Derya Akbıyık, Yönetim Kurulu Üyesi İlker Ülker ve İstanbul Avrasya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Oğuzhan Bayrak yer aldı.

(Haber Merkezi)

