“Yerel basın, yöneticilerle halk arasında köprü vazifesi görüyor”

“Gerek gazete kâğıdının temini, gerekse yeterli kadronun ekonomik problemler dolayısıyla sağlanamayışı, yerel basınımızı kapanma noktasına itmektedir.”

“Kısıtlı imkanlar dahilinde biz okuyucularına hizmet verebilme adına zaman zaman bir muhabirin 5-6 noktada aynı gün içerisinde haberi yayın organına yetiştirmek için mücadele ettiğine şahit olmaktayız.”

“Gazeteler satıştan elde edilen gelirlerin birçoğunu Basın İlan Kurumundan gelen kısıtlı ilanlar ve reklamlar ile ayakta kalmaya çalışmaktadır.”

“Yerel basınımız başta biz siyasi parti temsilcileri olmak üzere kamu kurumları ve yerel yönetimler arasında köprü vazifesi görerek görüşleri halka arz etmektedir.”

“Bu bağlamda tekraren kıymetli basın kuruluşlarımızın bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkürü borç bilir, çalışma hayatlarında başarılar dilerim.”

