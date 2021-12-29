“Yerel basın, yöneticilerle halk arasında köprü vazifesi görüyor”
Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, yerel gazetelere destek mesajı vererek, “Yerel basın kuruluşlarımızın her zaman yanındayız” dedi. Ülkemizde, genelde ve yerelde gazete emekçilerinin ekonomik sıkıntılar sebebiyle zor günler yaşadıklarını ifade eden Cıdık, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Gerek gazete kâğıdının temini, gerekse yeterli kadronun ekonomik problemler dolayısıyla sağlanamayışı, yerel basınımızı kapanma noktasına itmektedir.”
“Kısıtlı imkanlar dahilinde biz okuyucularına hizmet verebilme adına zaman zaman bir muhabirin 5-6 noktada aynı gün içerisinde haberi yayın organına yetiştirmek için mücadele ettiğine şahit olmaktayız.”
“Gazeteler satıştan elde edilen gelirlerin birçoğunu Basın İlan Kurumundan gelen kısıtlı ilanlar ve reklamlar ile ayakta kalmaya çalışmaktadır.”
“Yerel basınımız başta biz siyasi parti temsilcileri olmak üzere kamu kurumları ve yerel yönetimler arasında köprü vazifesi görerek görüşleri halka arz etmektedir.”
“Bu bağlamda tekraren kıymetli basın kuruluşlarımızın bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkürü borç bilir, çalışma hayatlarında başarılar dilerim.”
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|47
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|19
|41
|4. Arsenal
|19
|35
|5. Tottenham
|16
|29
|6. West Ham
|18
|28
|7. M. United
|17
|28
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Brighton
|17
|23
|10. Leicester City
|17
|22
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|18
|20
|13. Brentford
|17
|20
|14. Southampton
|18
|20
|15. Everton
|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|18
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8