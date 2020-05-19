“Yerel basın, Maliye’den ciddi destekler bekliyor”

Türkiye genelinde 8 gazeteciler federasyonu ile 73 gazeteciler cemiyeti başkan ve temsilcisinin katıldığı TGK Başkanlar Kurulu toplantısında, basın/medya sektöründeki son gelişmeler, koronavirüsün sektöre etkileri, sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı Başkanlığında saat 14.00’de başlayan ve yaklaşık 3 saat süren Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 20. Başkanlar Kurulu’nda gündeme gelen bazı sorunların kamuoyu ile paylaşılması kararlaştırıldı.

KORONAVİRÜS’ÜN MEDYA’YA ETKİSİ

“Medya kuruluşlarının, özellikle de yerel basının ilan ve reklam gelirleri, koronavirüs salgını ile birlikte kelimenin tam anlamıyla durma noktasına geldi. Basılı gazetelerin tiraj gelirleri yüzde 60 ile yüzde 80’lere varan oranlarda geriledi.

Bu süreçte firmalar reklamları tamamen durdururken, Basın İlan Kurumu üzerinden alınan resmi ilanlar da, icra ve ihale ilanlarının yayınlanmaması sonucu yüzde 70’lara varan oranlarda azaldı.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Basın İlan Kurumunca yerel gazeteler için alınan kolaylaştırıcı karar ve önlemler sonucu yerel basın bir nebze de olsa nefes almıştır. Ancak, Basın İlan Kurumu’nun görev ve yetkilerini aşan, Maliye Bakanlığınca alınabilecek önlemler vardır. Örneğin; Medya sektöründe faaliyet gösteren gazete, televizyon, radyo ve kurumsal internet haber siteleri için Maliye Bakanlığı aracılığı ile ‘hibe ve kredi’ sağlanmalıdır. Corona süreci mağduru medya kuruluşlarına banka sicil durumuna bakılmaksızın yüzde 50’si hibe, yüzde 50’si faizsiz kredi olmak üzere maddi kaynak sağlanabilir.

Ayrıca, medya kuruluşlarının birikmiş SGK ile diğer vergilerinde indirim yapılabilir, indirim sonrası hesaplanacak borç taksitlendirilebilir.

Gazete, televizyon, radyo ve kurumsal internet haber sitelerinde görev yapan basın çalışanlarına ve diğer basın kartı sahibi gazetecilere, faizsiz kredi verilebilir.

Televizyon kuruluşlarından alınan uydu bedellerinde indirim yapılarak taksitlendirilebilir, RTÜK payları bir süre alınmayabilir.

Yerel basın kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumları tarafından ilan ve reklamlarla desteklenebilir. THY, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve kamu ilanları yerel medyaya yönlendirilebilir, ayrıca bakanlıklar ücretli Kamu Spotu ve Zorunlu Yayın desteği verebilir.” (Haber Merkezi)