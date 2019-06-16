Yerel basın için yok olma tehlikesi Meclis’e taşındı

TBMM Başkanı Prof.Dr. Mustafa Şentop, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve her partiden milletvekilleriyle görüşen TGF Heyeti, söz konusu düzenlemenin, resmi ilanların büyük bir bölümünü ortadan kaldıracağına vurgu yaparak, bunun yerel basının sonunu getireceğine işaret etti.

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca’nın heyet adına Başkan Şentop’a sunduğu talep yazısında, “Çok sesliliğe katkısının yanı sıra demokrasimizin gelişmesine destek olan ve istihdam başta olmak üzere genel ve yerel ülke kültürünün yaşatılması gibi anlamlı bir işlev üstlenen Anadolu basınını koruyup kollamak, güzel ülkemizin ve yüce milletimizin sağlıklı geleceği açısından da büyük önem arz etmektedir.” dedi.

(Haber Merkezi)