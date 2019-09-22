Yerel basın için bir umut!

Mehmet Yolyapar’ın, Adalet Reformu çerçevesinde, icra ilanlarının resmi ilan kapsamından çıkarılması durumunda yerel basının tamamen çökeceği yolundaki kaygılarını Bakan Yardımcısı Birkan’a ileten Ceritoğlu Kurt, ciddi, yapıcı ve objektif habercilik hizmeti veren yerel gazetelerin yaşatılması gerektiğini ifade etti.

Adalet Bakan Yardımcısı, 25. ve 26. Dönem Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Yargı Reformu ile ilgili ilk etapta Meclis’e getirilecek olan düzenlemelerin “adil yargılama” konusunu kapsayacağını belirterek, yerel basını ilgilendiren hususların sonraya bırakılacağını ve yerel basın kuruluşları ile istişare edilmeden düzenleme yoluna gidilmeyeceğini söyledi.

Bilindiği gibi, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Erzen’in de içinde bulunduğu bir heyet, Hükümet yetkililerini, iktidar partisi Ak Parti’nin ve muhalefet partilerinin yöneticilerini, bu konuda bilgilendirmeye devam ediyor.

En son Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’dan destek sözü alındı.

Bilindiği gibi, ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, 17 Temmuz 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir açık mektup yazarak, “Yerel basının çöküşüne izin vermeyeceğinize inanıyoruz” demiş ve açık mektubun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaştırılması sağlanmıştı.

Öte yandan, geçen yıl “Her eve, her işyerine bir yerel gazete” kampanyası açarak yerel basının sıkıntılarını Türkiye’nin gündemine taşıyan Fox TV’nin “Çalar Saat” programı yapımcısı ve sunucusu İsmail Küçükkaya da, Bursa Olay Gazetesi ve Televizyonu’nun kapanacağı bilgisini üzülerek izleyicileri ile paylaşırken, toplumu bir kez daha yerel basına sahip çıkmaya çağırdı.

Yıllardır Fox TV ekranını yerel basına açan ve son dönemde de en etkili biçimde destek veren ünlü gazeteci Küçükkaya’nın yayınlarının, toplumda karşılık bulması bekleniyor ve yerel basının yaşatılması adına umutları güçlendiriyor.