“Yerel basın güçlü olursa bölge güçlenir”

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Mustafa Üzel; “Basında sansürün kaldırılışının yıldönümü dolayısıyla İlimizin Güzide Basın Mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Özel Mustafa Şimşek Anadolu Lisesi Müdürü Üzel açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Yerel basını güçlü olması, aslında bir bakıma o bölgenin de güçlü olması anlamına gelmektedir ki basınımızın yaptığı seviyeli yayın ve haberlerle bu gücünü göstermektedir. Basınımız, dilimizi kullanmadaki titizliği, haberleri ulaştırmadaki tarafsızlığı, eğitici sayfaları ve köşe yazılarıyla ilimizin eğitim seviyesinin yükseltilmesine katkılarını bıkmadan, usanmadan ve yılmadan sürdürmektedir.”

(Haber Merkezi)