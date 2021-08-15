Yer Gazi Caddesi: Kıl payı kurtuldular

Çorum’da bir binadan yere düşen çanak anten korku ve paniğe neden oldu.

Olay Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Caddede yürüyen vatandaşların bir metre önüne bir binanın katından çanak anten düştü.

Şiddetli rüzgâr sebebi ile bulunduğu yerden koptuğu belirtilen çanak antenin yolda yürüyen kalabalığın hemen önüne düşmesi korku ve paniğe neden oldu.

Aşağıya hızla düşen çanak antenden kıl payı kurtulan bir kişi “ Arkadaşımla yürüdüğüm sıra çanak anten tam yanımıza düştü. Neredeyse kıl payı kurtulduk, kafamıza düşebilirdi. Bir süre öncede caddenin karşısında çatıdan beton parçaları düştüğünü duymuştum, gerekli denetimler ve önlemler alınmalıdır.” dedi.

Düşen çanak anten belediye temizlik görevlisi tarafından düştüğü yerden kaldırıldı. (Yusuf ÇINAR)