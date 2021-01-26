Son Dakika

YEPAŞ’tan öğrencilere hediye kitap

Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş. (YEPAŞ) bölgedeki okulları unutmayarak karne hediyesi olarak kitap hediye etti. YEPAŞ bölgesinde Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde ara tatile giren öğrencilere karne hediyesi olarak kitap hediye ediyor. Samsun’da yaşayan Yazar Burak Güler’in kitapları ara tatile giren öğrencilere karne hediyesi olarak dağıtılıyor.

Güncel 26.01.2021, 19:41
25
YEPAŞ’tan öğrencilere hediye kitap

YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam da Samsun’da yaşayan yazara destek vermek ve kitaplarını öğrencilerle buluşturmaya vesile olmanın kendilerini de mutlu ettiğini belirterek okullara ve öğrencilere desteklerinin devam edeceğini bildirdi. Akşam, “En büyük ve en değerli hediye kitaptır düşüncesinden yola çıkarak öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarını, kitap sevgilerini artırmak amacıyla desteklerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner443
banner255
banner133
10°
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 26 Ocak 2021
İmsak 06:21
Güneş 07:48
Öğle 12:58
İkindi 15:33
Akşam 17:57
Yatsı 19:19

Gelişmelerden Haberdar Olun

@