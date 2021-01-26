YEPAŞ’tan öğrencilere hediye kitap

YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam da Samsun’da yaşayan yazara destek vermek ve kitaplarını öğrencilerle buluşturmaya vesile olmanın kendilerini de mutlu ettiğini belirterek okullara ve öğrencilere desteklerinin devam edeceğini bildirdi. Akşam, “En büyük ve en değerli hediye kitaptır düşüncesinden yola çıkarak öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarını, kitap sevgilerini artırmak amacıyla desteklerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)