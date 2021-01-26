YEPAŞ’tan öğrencilere hediye kitap
Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş. (YEPAŞ) bölgedeki okulları unutmayarak karne hediyesi olarak kitap hediye etti. YEPAŞ bölgesinde Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde ara tatile giren öğrencilere karne hediyesi olarak kitap hediye ediyor. Samsun’da yaşayan Yazar Burak Güler’in kitapları ara tatile giren öğrencilere karne hediyesi olarak dağıtılıyor.
Güncel 26.01.2021, 19:41
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YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam da Samsun’da yaşayan yazara destek vermek ve kitaplarını öğrencilerle buluşturmaya vesile olmanın kendilerini de mutlu ettiğini belirterek okullara ve öğrencilere desteklerinin devam edeceğini bildirdi. Akşam, “En büyük ve en değerli hediye kitaptır düşüncesinden yola çıkarak öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarını, kitap sevgilerini artırmak amacıyla desteklerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.
(Haber Merkezi)
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