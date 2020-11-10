Son Dakika

YEPAŞ’tan Çorumlu esnafa indirim fırsatı

Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş. (YEPAŞ) tarafından Çorumlu esnafa indirimli elektrik fırsatı sunuldu. 

Güncel 10.11.2020, 19:56
61
YEPAŞ’tan Çorumlu esnafa indirim fırsatı

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’u ziyaret eden YEPAŞ İl Müdürü Ahmet Cankat Dalamanlı, Birlik Başkanı Recep Gür’e kurumları tarafından esnaflara sunulan indirimli elektrik konusunda bilgi verdi. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, YEPAŞ'la yaptıkları işbirliği ile Birliğe bağlı oda üyesi esnafların ticarethane aboneliklerinde indirimli elektrik fırsatından yararlanabileceklerini kaydetti. 
Başkan Gür, içinde bulunduğumuz bu zor günlerde esnafa sundukları indirimden dolayı YEPAŞ İl Müdürü Ahmet Cankat Dalamanlı’ya teşekkür ederken indirimden yararlanmak isteyen esnafların detaylı bilgi için 444 55 23 nolu telefonu arayarak bilgi alabileceklerini söyledi. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
11°
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 10 Kasım 2020
İmsak 05:47
Güneş 07:14
Öğle 12:29
İkindi 15:10
Akşam 17:34
Yatsı 18:56

Gelişmelerden Haberdar Olun

@