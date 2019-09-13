YEPAŞ’ta “yalın 6 sigma” hayata geçti

YEPAŞ, işletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisi olan Yalın 6 Sigma’yı hayata geçirdi ve süreçlerine dahil etti.

YEPAŞ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Sorumluluğumuz büyük. İnsan hayatına kritik bir noktada etki eden önemli bir işi, operasyonel olarak geniş bir coğrafyada var gücümüzle gerçekleştiriyoruz. Sorumluluğumuzdan yola çıkarak tüm süreçlerimizi ve operasyonlarımızı hatasız ve mükemmel hale getirebilme konusunda önemli bir misyona sahibiz. Bu doğrultuda 2019 yılı başında 2 proje, 5 kaizen konusu belirleyerek Yalın 6 Sigma yolcuğuna başladık. Bu yolculukta arkadaşlarımız dış ve iç eğitimler aldılar. Toplam 13 çalışanımızın doğrudan katkı sağladığı çalışmalarımız projeler ile birlikte tüm çalışanlarımıza yayıldı. Ve bu sinerjiden şirketimize önemli bir katkı ortaya çıktı. Şirketine adanmış çalışanlarımız potansiyelini bir kez daha ortaya koyarak bu sürecin kahramanı oldular. Bu süreçte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” denildi. (Haber Merkezi)