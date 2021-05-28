YEPAŞ’a teşekkür belgesi 

Bu kapsamda teşekkür belgesi almaya hak kazanan YEPAŞ Genel Müdürlüğü’nü ziyaret eden Samsun SGK İl Müdürü Ünal Kaya, teşekkür belgesini YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam’a iletti.

Çalık Grubu olarak istihdama büyük önem verdiklerini söyleyen Akşam, Samsun ile birlikte Çorum, Amasya, Sinop ve Ordu’ya hizmet verdiklerini ve bu süreçte kamuya karşı olan yükümlüklerini de hassasiyetle yerine getirdiklerini vurguladı.

SGK Müdürü Kaya da sorumluluk alanları içinde yer alan 26 bin işyeri içinde teşekkür belgesi almaya hak kazanan 50 firmanın olduğunu belirterek bu firmalara istihdama katkıları için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

