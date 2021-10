YEPAŞ’a “Harika İşyeri Sertifikası”

“Harika İş Yeri Sertifikası” alan YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam, her zaman çalışanların memnuniyeti ve gelişimini öncelikleri olarak gördüklerini söyledi.

Akşam, konuyla ilgili bir açıklama yaparak: “Tüm iş süreçlerimizde bu yaklaşım ile hareket ettik, bundan sonra da hep daha iyisini hedefleyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Memnuniyeti yüksek çalışan memnun müşteri demektir. Bu zincir ile müşterilerimizin de memnuniyetini her zaman üst seviyelere taşımaktayız. Çalışanlarımızın mutluluğu ve bağlılığı bizim en büyük motivasyon kaynağımız” dedi.

Anket sahip olduğu tecrübe ve güvene dayalı felsefesiyle 30 yıldan fazla süredir 5 kıtada 60`tan fazla ülkede tüm ölçeklerdeki şirketlere mükemmel iş yeri olmaları ve kendilerini geliştirmeleri için araştırma ve danışmanlık hizmeti veren Great Place to Work tarafından yapıldı.

