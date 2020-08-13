YEPAŞ yeşil tarifeye geçen ilk şirket oldu

Konuyla ilgili bilgi veren YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Haziran ayı içerisinde yapılan açıklamada Yeşil Tarife (YETA) olarak adlandırılan elektrik tarifesi uygulamasının 1 Ağustosta başlayacağı belirtilmişti. Bu vizyon çerçevesinde gerekli yasal mevzuat tamamlanarak EPDK tarafından belirlenen ilk Yeşil Tarife (YETA) ise Temmuz ayı içerisinde belirlenerek kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bizde bu kapsamda YEPAŞ Genel Müdürlük binamızın elektrik tarifesini Yeşil Tarifeye (YETA) çevirerek görev bölgemiz olan Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop illerinde bu tarifeye geçen ilk şirket olduk.

Yayınlanan tarifeler incelendiğinde görüleceği üzere mesken, ticarethane, sanayi, tarımsal sulama abone grupları için Yeşil Tarifeler (YETA) belirlenmiştir. Standart tarifelere göre daha yüksek fiyatlı olan Yeşil Tarifeleri (YETA) seçen müşteriler ilave bir maliyete katlanarak yenilenebilir enerjinin gelişmesine katkıda bulunabileceklerdir.

Bizler de hem gelecek nesillere daha temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre bırakılması hem de konunun farkındalığının artırılması adına Yeşil Tarifeye (YETA) geçme kararı aldık. 1 Eylül tarihinden itibaren Genel Müdürlük binamızda kullanacağımız elektriğin tarifesini Yeşil Tarife (YETA) olarak belirleyerek konuyla ilgili hassasiyetimizi göstermek istedik.

Bu tarifeye geçmek ve yenilenebilir enerjiye destek olmak isteyen elektrik kullanıcılarının başvuru yapmaları gerekmekte olup talebin yapılmasının ardından Yeşil Tarife (YETA) uygulamasına geçebileceklerdir” dedi

YEŞİL TARİFE NEDİR?

Rüzgâr ve güneş gibi yenilebilir enerji kaynaklarının ürettiği enerjidir. Yeşil Tarife'ye geçen vatandaşlara özel Yeşil Tarife (YETA) tarifesi uygulanacak. Bu tarifenin diğer adı da Yeşil Enerji olarak geçer. Çeşitli ülkelerde kullanımı yaygın olan yenilenebilir enerjilerin Türkiye'de de kullanım alanının artması amacıyla YETA adıyla Yeşil Tarife uygulaması başlatıldı. Yeşil enerji olarak nitelendirilen kaynaklar şöyle sıralayabiliriz. Rüzgâr Enerjisi, Hidroelektrik Enerji, Güneş Enerjisi, Jeotermal, Biokütle.(Haber Merkezi)