YEPAŞ “sıfır atık” belgesi aldı

Atıkların geri kazanılması, ekonomiye katkı sağlaması, kaynağında ayrıştırılması, atık miktarının azaltılması ve doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasının çevre için önemli olduğu üzerinde duruldu. YEPAŞ’ta, Sıfır Atık Yönetmeliğinde belirtilen 6 renk skalasının da renk ayrımına göre geri dönüşüm kutularının yerleştirildiği ve personelin çalıştığı ortamda kendi çöpünü nasıl ayrıştıracağı aktarıldı.

YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam, doğayı korumanın en önemli yolu geri dönüşüm bilincini hayatımızın merkezinde tutmak olduğunu vurgulayarak, “Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmamız için bunu yapmak zorunda ve sorumluluğunda hissediyoruz kendimizi. Öncelikle bu konuda bizler duyarlı olursak hemşerilerimize geri dönüşümün önemini daha iyi anlatabiliriz diye düşünüyoruz” dedi. (Haber Merkezi)