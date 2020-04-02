YEPAŞ sağlık çalışanlarını unutmadı

7/24 çalışan doktorlar, hemşireler ve hasta bakıcılar en büyük risk grubunu oluşturduğunu belirten YEPAŞ Genel Müdür Arif Akşam, ‘’Sağlığımızın öneminin farkına yeniden vardığımız bugünlerde, gecesini gündüzüne katarak insan hayatı için büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına minnettarız ve iyi ki varsınız diyoruz.’’ dedi.

YEPAŞ adına görevlendirilen yetkililer Samsun Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, 112 Acil çalışanlarına destek ve motivasyon amaçlı ikramda bulundu. (Haber Merkezi)