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YEPAŞ sağlık çalışanlarını unutmadı

Çin’in Wuhan kentinden başlayarak Türkiye’ye ulaşan Corona virüsü, en çok sağlık çalışanlarını etkiledi. Hayatlarını ortaya koyarak canla başla çalışan sağlık çalışanları, yurdun dört bir yanında hastalara hizmet vermeye, tedavi etmeye devam ederken YEPAŞ sağlık çalışanlarına moral vermek ve motivasyonlarını arttırmak adına onları unutmadığını gösterdi.

YEPAŞ sağlık çalışanlarını unutmadı

Çin’in Wuhan kentinden başlayarak Türkiye’ye ulaşan Corona virüsü, en çok sağlık çalışanlarını etkiledi. Hayatlarını ortaya koyarak canla başla çalışan sağlık çalışanları, yurdun dört bir yanında hastalara hizmet vermeye, tedavi etmeye devam ederken YEPAŞ sağlık çalışanlarına moral vermek ve motivasyonlarını arttırmak adına onları unutmadığını gösterdi.

02 Nisan 2020 Perşembe 18:48
YEPAŞ sağlık çalışanlarını unutmadı

7/24 çalışan doktorlar, hemşireler ve hasta bakıcılar en büyük risk grubunu oluşturduğunu belirten YEPAŞ Genel Müdür Arif Akşam, ‘’Sağlığımızın öneminin farkına yeniden vardığımız bugünlerde, gecesini gündüzüne katarak insan hayatı için büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına minnettarız ve iyi ki varsınız diyoruz.’’ dedi.

YEPAŞ adına görevlendirilen yetkililer Samsun Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, 112 Acil çalışanlarına destek ve motivasyon amaçlı ikramda bulundu. (Haber Merkezi)

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