YEPAŞ karne hediyesi verdi

Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş (YEPAŞ) bölgesinde Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde birer okul seçerek karne hediyesi olarak tüm öğrencilere kitap hediye etti. Samsun’da seçilen Atakum Baruthane Ortaokuluna yapılan kitap dağıtımına YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam da katılarak öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Arif Akşam, eğitimi ön planda tutan bir anlayışla okullara ve öğrencilerimize destek olmaya devam ettiklerini ve ellerinden geldiğince bölgede ve bölge dışındaki okullara yardım etmeye devam edeceklerini dile getirdi. En büyük ve en değerli hediyenin kitap olduğunu anlatan Akşam, öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını, kitap sevgilerini artırmak amacıyla desteklerin devam edeceğini anlattı. (Haber Merkezi)