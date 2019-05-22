YEPAŞ 100. yılı 100 gençle Samsun’da kutladı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuru'yla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 100. yılı, kentte görkemli törenlerle kutlandı. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde YEPAŞ, 100. yılda 100 Genç Projesi’ni hayata geçirdi.

Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs 1919’un aynı zamanda “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlandığını belirten YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam, ‘’Atatürk Millî Mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek olanların ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler olduğunu görmüş ve bu nedenle ‘gençlik’ kavramına ayrı bir önem vermiştir. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan 19 Mayıs tarihinin önemini daha iyi anlayabilmek için Mustafa Kemal Paşa’nın 16-19 Mayıs 1919 tarihleri arasında gerçekleştirdiği İstanbul-Samsun yolculuğunu bir kez daha hatırlamamız gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki önemli olaylardan biri Atatürk’ün Samsun’a ayak basışıdır” dedi.

‘’100. YILDA 100 GENÇ’’

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram’ında Kurtuluş Mücadelesinin başladığı Samsun’da YEPAŞ, Samsun Valiliği Koordinasyon Merkezi işbirliği ile Ankara ve Ardahan’dan gelen 100 öğrenci ve öğrencilere eşlik eden öğretmenlere sponsor olarak, kurumsal sosyal sorumluluğu bir kez daha gönüllülük esası ile hayata geçirdi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram’ında Kurtuluş Mücadelesinin başladığı Samsun’da Gençlerin ilk kez Samsun’a gelmeleri özellikle de bu önemli ve özel günde Samsun’da bulunmalarının 19 Mayıs Milli Mücadele ruhunu hissetmeleri açısından önemli bir çalışma olduğunu belirten YEPAŞ Genel Müdür Arif Akşam, “Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi tüm ümidimiz gençlerdedir. Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençlere büyük görevler düşmektedir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

YEPAŞ, sorumluluk alanı ve görevli tedarik şirketi olduğu Samsun, Çorum, Ordu, Amasya, Sinop il ilçelerinde ve aynı zamanda Türkiye’de elektrik satışını gerçekleştirdiği tüm serbest tüketicilere mayıs ayı boyunca basılan elektrik faturalarının altında bulunan alana Milli Mücadelenin 100. Yılı ile ilgili mesaj verebilmek adına 100. Yıl logosunu bastı. Bu konu ile ilgili açıklamada bulunan YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam, “Milli Mücadelenin 100. Yılı Kutlu Olsun” mesajımızı ve yaşanan coşkumuzu böylelikle yansıtmaya çalıştık. Aynı zamanda YEPAŞ Genel Müdürlük binamızın dışını da Milli Mücadeleye yaraşır şekilde yeniden düzenlenerek bir kez daha halkımızın gözleri önüne serdik” dedi. (Haber Merkezi)