Yeniyol sakinlerinin park teşekkürü

Yeniyol Mahallesi’nde yeşil alan ve park bulunmadığını, Başkan Aşgın’ın talimatıyla Belediyenin yaptığı çalışma sonrası 50 yıldan daha uzun süredir devam eden park yapım sürecinin fiili olarak başladığını söyleyen Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, “Seçimden önce mahallemize söz vermiştiniz, çok sağ olun sözünüzü yerinize getirdiniz. Özellikle çocuklarımız için çok güzel bir alan oluşacak. Muhtarlık binasını bu parkın içerisine taşıyacağız. Mahallem adına sizlere çok teşekkür ediyorum başkanım. Allah sizden razı olsun.” diye konuştu.

Yeniyol Mahallesinin en eski mahallelerden biri olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yeniyol Mahalle Muhtarı Seydi Demiray’ın kendilerine seçim döneminden beri mahallelerine park yapılması talebini ilettiğini, mahallede park yapılacak bir alan olmadığı yaptıkları istimlâk çalışmaları ile uygun bir park yeri oluşturduklarını belirterek ““Muhtarımız yıllardır mahallesine aşkla hizmet eden, gayretine şahit olduğumuz bir ağabeyimiz. Her seferinde mevzu bahis olan 1300 metre kare yer için bizden semt parkı yapmamızı, yavrularımıza vermemizi talep ediyordu. Geçtiğimiz ay bu alanı Belediye Meclisimizde park olarak işaretledik. Sonrasında çizimlerine başladık. En kullanışlı şekilde nasıl tasarlarız diye çalıştık ve ortaya yeşiliyle, oyun guruplarıyla güzel bir park taslağı çıktı. Yeniyol Mahalle sakinlerine ve tüm Çorum’umuza hayırlı olsun.” dedi.

Ziyarete gelen Gazi Paşa Ortaokulu öğrencileri de mahallelerine yapılacak parkın heyecanını duyduklarını ifade ederek Başkan Aşgın’a teşekkür etti.



