Yenilik Partisi teşkilatlanıyor

Yenilik Partisi’nin kurucu il başkanlığına sanayi esnafından Kaymaz Oto Sahibi Satılmış Kaymaz getirildi.

Geçtiğimiz günlerde 18 yıldır üyesi olduğu AK Parti’den ayrılan Satılmış Kaymaz, Yenilik Partisi’nde yönetim organlarını ve ilçe teşkilatlarını oluşturmaya başladı.

Kaymaz, il yönetimini ve 4 ilçe teşkilatını oluşturarak siyasi çalışmalarına hız verdi. Çorum il yönetimini oluşturan Satılmış Kaymaz’ın önümüzdeki günlerde 14 ilçenin tamamında oluşumlarını tamamlaması bekleniyor.

Kaymaz, “18 yıldır üyesi olduğum AKP’den ayrıldım. Ayrılmam için gerekçelerim malum gidişat. Ülkenin sağlıklı geleceğinde yararının olacağını düşündüğüm Sayın Genel Başkanım Öztürk Yılmaz’ın kurduğu Yenilik Partisi’nin bir neferi olarak yola çıktım. Çorum’da şu ana kadar 4 ilçe ve il teşkilatını tamamladım. Önümüzdeki günlerde geri kalan tüm ilçelerde oluşumlarımızı tamamlayarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)

