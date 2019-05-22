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Yenilenen yüzüyle Ferhat Hamamı

Çorum’a 1975 yılından beri hizmet veren Ferhat Hamamı, tepeden tırnağa elden geçirildi ve yenilenen yüzüyle müşterilerini kabul etmeye başladı.

Yenilenen yüzüyle Ferhat Hamamı

Çorum’a 1975 yılından beri hizmet veren Ferhat Hamamı, tepeden tırnağa elden geçirildi ve yenilenen yüzüyle müşterilerini kabul etmeye başladı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 02:36
Yenilenen yüzüyle Ferhat Hamamı

Ferhat Hamamı İşletmecisi Muhittin Yıldız, Çorum halkına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla geniş çaplı bir yenileme işlemini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Atalarımızdan gelen hamam kültürüne yeni bir vizyon kazandırdık” ifadesini kullandı.

Ayrı bölümlerde faaliyet gösteren bay ve bayan kısımlarının haftanın 7 günü Çorum halkının hizmetinde olduğunu vurgulayan Yıldız, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Hizmette 44 yılı geride bırakan hamamımızı, günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden dizayn ettik. Şifa kaynağı ve stres atılan bir mekân konumundaki hamamımızda havuz, sauna, buhar odası, duş, göbek taşı ve özel kabinlerimiz yer alıyor. Kese, masaj uygulamalarının yanı sıra bayanlara ağda hizmeti de veriyoruz. Ayrıca sıcak ve soğuk içecek çeşitlerini de müşterilerimize sunuyoruz. Erkek kısmımız haftanın 7 günü 06.00-23.00, bayan kısmımız ise 08.00-18.00 (perşembe günü 23.00) saatleri arasında hizmet veriyor. Şehir merkezinde uygun fiyatlarla hamam sefası yaşamak isteyen herkesi Büyük Zafer Çarşısı yanındaki Yeni Ferhat Hamamı’na bekliyoruz.”

(Aliye ÖNCEL)

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