Yenilenen salonda ilk nikâhı Başkan Aşgın kıydı
Çorum Belediyesi, nikâh sarayında başlattığı tadilat çalışmalarını tamamladı. Yenilenen nikâh salonunda ilk nikâhı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıydı. Gelin ve damadın sürpriz nikâhında şahitler de Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Zübeyir Tuncel oldu.
Güncel 05.12.2020, 00:14
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Geçtiğimiz aylarda başlayan tadilat çalışması nedeniyle nikâhlar geçici olarak Şehitler Parkında oluşturulan evlendirme dairesinde kıyılıyordu. Yenilenen Nikâh Sarayı yeniden en mutlu anlara şahitlik yapmaya başladı.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tadilatı tamamlanan nikâh sarayında incelemelerde bulunduğu sırada evlenmek için gelen genç çiftin mutluluğuna da ortak oldu. Deniz Ürün ve Mahmut Kutsal Akçin çiftine sürpriz yapan Başkan Aşgın, yenilenen salonda nikâhı kendisi kıydı. (Haber Merkezi)
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