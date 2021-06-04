Yenilenen Özdilek, AHL Park’ta 

Çorum ve çevre bölgelerden ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği AHL PARK AVM’de, misafirlere daha kaliteli ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunan Özdilek Mağazası, AHL PARK’ta, 2. katta yeniden hizmete girdi. Yeni konsept mağazası ile hizmet vermeye devam edecek olan Özdilek, ev tekstilinde geniş ürün yelpazesi ve kaliteli ürünleri ile herkese hitap ediyor. Özdilek Ev Tekstili Mağazası, havlu, bornoz, nevresim takımı, bebek ve çocuk ürünleri, mutfak ürünleri gibi birçok farklı ürün seçeneği sunuyor. (Haber Merkezi)

