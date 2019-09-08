Yenilenen kadranlar Saat Kulesi’ne takıldı

Çorum'da, Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid döneminde Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından inşa ettirilen Saat Kulesi’nin kadranları yenilenerek yerine takıldı.

Çorum Belediyesince yürütülen çalışma kapsamında, kulenin 4 yüzünde bulunan, Roma ve Latin rakamlarının yazılı olduğu kadranlar, sökülerek bakıma alınmıştı.

Tadilat için Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan gerekli izinleri aldıktan sonra çalışmalara başladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Yıllara meydan okuyan şehrimizin simgesi olan Saat Kulemizin kadranları değişti. Ümit ediyoruz ki bu ecdat yadigârı nadide eser uzun yıllar saati göstermeye devam edecek” dedi. (Bülent USLU)