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Yenilenen Çorum Şehitliği dualarla ziyarete açıldı

Çorum Şehitliği, yapılan çevre düzenlemesinin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yeniden ziyarete açıldı. 

Güncel 15.07.2022, 16:17
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Yenilenen Çorum Şehitliği dualarla ziyarete açıldı

Çorum Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan Çorum Şehitliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde dualarla ziyarete açıldı. Şehitlikte düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bugüne kadar hayata geçirdikleri projelerin içerisinde en çok Çorum Şehitliği projesinin kendilerini çok fazla onurlandırıp gururlandırdığını söyledi. Kerebi Gazi, Suheybi Rumi, Ubeydi Gazi gibi gibi şehrin manevi bekçilerinin şehitlikte olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, “Buradaki manevi atmosfer Hıdırlık dışında şehrin başka bir bölgesinde yok" dedi. Çorum Belediyesi olarak Şehitlik Abidesi ve Meçhul Asker Geçidi'nde çevre düzenlemesi yaptıklarını hatırlatan Aşgın, “Burası terörle mücadelede kahramanca çarpışan bu devlet için, bayrak için, millet için, devletin bekası için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan kahraman şehitlerimizin olduğu bir alan. Bayrak inmesin, ezan dinmesin diye şehit olan şehitlerimizin cennet yolculuğuna ezanlar şahitlik etsin diye buraya bir mescit yaptık. Bir adet çeşme yaptık. Şehitlerimizin şehadetinin en önemli göstergesi ay yıldızlı al bayrağımızdır. Ümmeti Muhammed’in, tüm mazlumların gözünü diktiği bu bayraktır. İstedik ki bayrağımız şehitlerimize selam dursun. Çorum’un en yüksek bayrağı bu bayrak olsun istedik. Bayrak direğimiz 50 metre, bayrağımızın büyüklüğü 150 metrekare. Şehrimizin birçok noktasından görülüyor. Hamdolsun şehrimizin en yüksek gönderine bayrağımızı çektik. Tüm bunları yaparken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı örnek alıyoruz. Enerjimizi, bakış açışımızı Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, 'one minute' deyişi, o vakarlı yürüyüşü, uluslararası siyasetteki başarısından alıyoruz” dedi. 

Şehitlikteki çevre düzenlemesinin 4.5 milyon liraya mal olduğunu açıklayan Başkan Aşgın, 1 milyon TL’sinin İçişleri Bakanlığı tarafından karşılandığını belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür etti. 
Vali Mustafa Çiftçi de şehitliklerin bakım ve onarımından İl Özel İdarelerinin sorumlu olduğunu hatırlatarak, şehit aileleri ve belediyenin talebi üzerine Çorum Şehitliği, Şehitlik Abidesi ve Meçhul Asker Geçidi Şehitliği'nin bakım ve onarım sorumluluğunu Çorum Belediyesine devrettiklerini bildirdi. Çorum Belediyesi’nin yaptığı güzel bir çalışma ile bütün mekanların şehitlerin hatırasına uygun hale getirildiğini kaydeden Vali Çiftçi, “Güzel bir çalışma oldu. Bundan sonra hem 19 Eylül Gaziler Günü’nü hem de 18 Mart Şehitler Günü’nü bu nezih mekanda, şehitlerimizin huzurunda idrak edeceğiz” diye konuştu. 
Şehit mezarları ziyaretinin ardından program sona erdi. Programa Garnizon Komutanı Mehmet Emin Altan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, şehit aileleri ve gaziler katıldı. 

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