“Yenilenebilir enerjiye önem veriyoruz”

Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Turhan Candan, Alper Zahir, Zübeyir Tuncel ve Hollanda Büyükelçiliği’nden ateşelerin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Aşgın, Hollanda öncülüğünde Türkiye'de başlatılan ve ilki İstanbul'da yapılan Türkiye'nin Yeşil Hikâyeleri İnisiyatifi çalışmasının pandemi sürecinde verilen aranın ardından Çorum Belediyesi işbirliğiyle Çorum'da düzenlendiğini söyledi.

Belediye olarak başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere çevreye karşı duyarlı bir yönetim anlayışı sergilediklerini anlatan Aşgın, bu noktada kent içi ulaşımda bisiklet kullanımını arttırmayı da hedeflediklerini dile getirdi.

Büyükelçi Kwaastenıet ise “Türkiye’nin Yeşil Hikâyeleri” projesini büyükşehirlerin ardından Anadolu’da ilk olarak Çorum’da gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. (Haber Merkezi)