Yenilenebilir enerji yatırımlarına hibe desteği

Açıklamada, 8 Mayıs 2019 tarihinde çıkılan IPARD II - 6.Başvuru Çağrı İlanıyla “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi kapsamında süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan ile çiçek soğanı üretim yatırımları, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi yatırımları, zanaatkârlık, yöresel tarım ve gıda ürünlerinin üretimi, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, kültür balıkçılığı, yenilebilir enerji tesisleri ile kooperatif ve üretici örgütleri için makine parkları sektörlerine yönelik projelerin destekleneceği ifade edilerek, proje başvurularının 8 Temmuz 2019 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlandığı ve son teslim tarihinin ise 23 Ağustos 2019 olduğu belirtildi.

İl Koordinatörlüğü açıklamasının devamında şu hususlara yer verildi. “Proje başvurusu sırasında, başvuru paketi ile birlikte, şebekeye bağlantının mevcut olduğunu tasdik eden ve yetkili kurum tarafından verilen (elektrik dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi vb.) bir bağlantı anlaşması (doküman/sertifika) istenmektedir. Yatırım kapsamında yenilenebilir enerji tesislerinin inşası, modernizasyonu, genişletilmesi, sabit makine ve ekipman ihtiyaçları ile tesisin işletilmesi için gerekli olan bilgi teknolojileri donanım ve yazılımları desteklenmektedir.

Elektrik ve ısı üretimi amacı ile hidroelektrik hariç, fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri, konsantre güneş enerjisi sistemleri, rüzgar enerji sistemleri, jeotermal, biyokütleye yönelik yenilenebilir enerji yatırımları 1 MW kapasiteye kadar, mikrokojenerasyona (elektrik ve/veya ısı üretimi) yönelik yenilenebilir enerji yatırımları 100 KW kapasiteye kadar desteklenecektir”

TKDK tarafından yapılan açıklamanın sonunda, 5 bin ile 500 bin Avro aralığında uygun harcama tutarına sahip projelerin destekleneceği hibe programına yönelik detaylı bilgiye www.tkdk.gov.tr adresinden ya da 444 8535 nolu yardım masasından ulaşılabileceği ifade edildi.(Haber Merkezi)