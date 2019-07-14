Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
0
ALTIN
260.649
DOLAR
0.0000
STERLİN
7.1970
EURO
0.0000

Yenilenebilir enerji yatırımlarına hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, devam eden IPARD II 6.Başvuru Çağrı İlanıyla, yenilenebilir enerji yatırımlarına %55 hibe desteği verileceği bildirildi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarına hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, devam eden IPARD II 6.Başvuru Çağrı İlanıyla, yenilenebilir enerji yatırımlarına %55 hibe desteği verileceği bildirildi.

14 Temmuz 2019 Pazar 21:52
Yenilenebilir enerji yatırımlarına hibe desteği

Açıklamada, 8 Mayıs 2019 tarihinde çıkılan IPARD II - 6.Başvuru Çağrı İlanıyla “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi kapsamında süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan ile çiçek soğanı üretim yatırımları, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi yatırımları, zanaatkârlık, yöresel tarım ve gıda ürünlerinin üretimi, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, kültür balıkçılığı, yenilebilir enerji tesisleri ile kooperatif ve üretici örgütleri için makine parkları sektörlerine yönelik projelerin destekleneceği ifade edilerek, proje başvurularının 8 Temmuz 2019 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlandığı ve son teslim tarihinin ise 23 Ağustos 2019 olduğu belirtildi.

İl Koordinatörlüğü açıklamasının devamında şu hususlara yer verildi. “Proje başvurusu sırasında, başvuru paketi ile birlikte, şebekeye bağlantının mevcut olduğunu tasdik eden ve yetkili kurum tarafından verilen (elektrik dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi vb.) bir bağlantı anlaşması (doküman/sertifika) istenmektedir. Yatırım kapsamında yenilenebilir enerji tesislerinin inşası, modernizasyonu, genişletilmesi, sabit makine ve ekipman ihtiyaçları ile tesisin işletilmesi için gerekli olan bilgi teknolojileri donanım ve yazılımları desteklenmektedir.

Elektrik ve ısı üretimi amacı ile hidroelektrik hariç, fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri, konsantre güneş enerjisi sistemleri, rüzgar enerji sistemleri, jeotermal, biyokütleye yönelik yenilenebilir enerji yatırımları 1 MW kapasiteye kadar, mikrokojenerasyona (elektrik ve/veya ısı üretimi) yönelik yenilenebilir enerji yatırımları 100 KW kapasiteye kadar desteklenecektir”

TKDK tarafından yapılan açıklamanın sonunda, 5 bin ile 500 bin Avro aralığında uygun harcama tutarına sahip projelerin destekleneceği hibe programına yönelik detaylı bilgiye www.tkdk.gov.tr adresinden ya da 444 8535 nolu yardım masasından ulaşılabileceği ifade edildi.(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Sadeçolak ve Sarıca izleyenleri mest etti
Sadeçolak ve Sarıca izleyenleri mest etti
Çorum’da renkli ve neşeli günler
Çorum’da renkli ve neşeli günler
Karslı, Ziraat Bankası Zafer Çarşısı yöneticisi
Karslı, Ziraat Bankası Zafer Çarşısı yöneticisi
Ömer Tök, asaleten SGK İl Müdürü oldu
Ömer Tök, asaleten SGK İl Müdürü oldu
Türkülerle mest ettiler
Türkülerle mest ettiler
Belediye personeli için sosyal denge sözleşmesi
Belediye personeli için sosyal denge sözleşmesi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim