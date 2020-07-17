Yeniden Refah’tan şehit mezarı ziyareti
Güncel 17.07.2020, 19:49
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Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Emre Turgut, Gençlik Kollarından Sorumlu İl Başkan yardımcısı Mehmet Karadağ ile birlikte Turksat'ta Şehid olan Ali Karslı'nın kabrini ziyaret ederek, dua etti.
Emre Turgut, 15 Temmuz'da izzet ile zillet, tevazu ile kibir, adanmış ile aldanmış, sadık ile hainin karşı karşıya geldiğini belirterek, cesaret ve dirayetin; arsızlığı ve nankörlüğü bertaraf ettiğini dile getirdi. (Haber Merkezi)
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