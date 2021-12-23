Yeniden Refah’tan köy ziyareti

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Elmalı Köyü’ne ziyaret düzenlendi.

Yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Merkez İlçe Başkanı Yasin Güler, vatandaşların dertleriyle dertlendiklerini belirterek, Genel Başkanları Fatih Erbakan'ın kitapları hakkında bilgi verdi.

Fatih Erbakan’ın projeleri hakkında da bir konuşma yapan Güler, YRP Elmalı Köyü Temsilcisi Servet Aktaş başta olmak üzere kendilerine işyerini açan Elmalı Köyü’nden tekvando hocası Suat Biçer’e ve köylülere teşekkür etti. (Haber Merkezi)