Yeniden Refah’tan Erbakan için Mevlid-i Şerif

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş başta olmak üzere çok sayıda partilinin katılımıyla Ulucami’de merhum Başbakan Necmettin Erbakan için geçtiğimiz Cuma günü ikindi namazı sonrasında Mevlid-i Şerif düzenlendi.

Çok sayıda vatandaşın da katıldığı mevlidin ardından açıklama yapan İl Başkanı Taş, “Dünyanın en önemli liderleri arasında yer alan, Milli Görüş Hareketi’nin kurucusu ve lideri olan rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı 10. ölüm yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Erbakan hocamızın yaşantısı, mücadelesi ve hayatı her zaman bizlere örnek olmaya devam edecektir.

YRP İl Başkanı Taş, “Türkiye ve Dünyadaki konjonktürel gelişmeler ışığında her fırsatta ‘Milli ve Yerli’ kalkınma hamlesinin önemini ifade eden, dışa bağımlılık yerine ülkemizin zengin yeraltı ve yerüstü kaynak ve potansiyelinin harekete geçirilmesini savunan, ‘Yeni Dünya Düzeni’ adı altında Siyonist küresel güç odaklarının artarak devam eden ekonomik, ticari ve politik risk ve tehditlerine karşı “toprak ayağımızın altından kayıyor” şeklinde milletimizi sürekli uyaran, mevcut ekonomik darboğazı, borç sarmalını, dış politikadaki gelişmelerin ortaya çıkardığı kaotik durumu her vesilede yıllar öncesinden üzerine basa basa dile getiren ve gerekli önlemlerin alınmaması durumunda “dövecek dizimizin kalmayacağını” ifade ederek bizlere ‘Dünden Bugünü Anlatan’ hocamıza Allah’tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.

Merhum Başbakan Erbakan’ın bugün ülke olarak yaşanan ekonomik krizler, ağır dış borç yükü, yüksek dış ticaret açığı, yoksulluk ve işsizliğin artması gibi sorunları yıllar öncesinden işaret ettiğine de değinen Taş, bugün yapılması gerekenin vakit geç olmadan Milli Görüş’e sarılmak olduğunu sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)