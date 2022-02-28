Yeniden Refah’tan Erbakan anması
Yeniden Refah Partisi Çorum İl Teşkilatı, 54. Hükümet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 11. yıldönümü nedeniyle bir anma programı gerçekleştirdi.
Doğru Amaçlarla Toplumsal Entekrasyon Derneği (DATEM), Akıncılar Derneği Çorum Şubesi ve Erbakan Vakfı Çorum Şubesi işbirliğiyle Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sırasıyla Akıncılar Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çağdaş, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş, Yeniden Refah Partisi Çorum Sorumlusu Murat Aktaş, Yeniden Refah Partisi Yurtdışı Vatandaşlar Başkan Yardımcısı Erdoğan Yeşilsancak ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın birer selamlama konuşmaları yaptılar.
Selamlara konuşmalarının ardından kürsüye gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Erbakan’ın hayatından örnekler vererek, “Önemli olan Erbakan’ı anlatmak değil onun gibi şuurlu hareket edecek Müslüman olmaktır” dedi. (Taner ŞİMŞEK)
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