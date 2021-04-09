Yeniden Refah’tan Emniyet’e kutlama

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Yasin Güler, Türk Polis Teşkilatı’nın 176.’ncı kuruluş yıldönümünü kutladı.

YRP Merkez İlçe Başkanı Güler, Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü kapsamında her yıl kutlanan Polis Haftası ve Günü kapsamında bir kutlama mesajı yayınladı.

Polis teşkilatı mensuplarına sağlık, başarı ve mutluluk dileklerini ileterek günlerini kutlayan Yasin Güler mesajında şu görüşlere yer verdi: “10 Nisan, “Polis Günü”, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır”

(Aliye ÖNCEL)

