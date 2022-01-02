Yeniden Refah’tan Düvenci’ye ziyaret
Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığı’nın köy ve belde ziyaretleri devam ediyor.
Güncel 02.01.2022, 19:17
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Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Yasin Güler ve yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz gün de Düvenci Beldesi’ni ziyaret etti.
Partisinin iktidara gelmesi halinde yapacağı icraatlar hakkında bilgi veren Güler, çalışmaların ilk günkü hızla ve milli duruşla devam ettiğini söyledi.
Yeniden Refah Genel Merkezi’nin çıkarmış olduğu kitaplar hakkında bilgi veren Güler, Düvencililerin sorularını da yanıtladı.
(Haber Merkezi)
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