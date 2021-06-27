Yeniden Refah’tan dolu zararı olan köye ziyaret

YRP Merkez İlçe Başkanı Güler, Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve birim başkanları ile birlikte ilimiz tarımının önde gelen Ovasaray Köyü’ne ziyarette bulundu.

Birkaç gün önce yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle zarar gören arazileri inceleyerek mağdur olan üretici ile biraraya gelen Yasin Güler ve beraberindeki heyet yaşanan mağduriyetlerin en kısa sürede giderileceğine inandığını vurgulayarak dolu zararları nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi.

Yasin Güler, çiftçinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Yeniden Refah Partisi olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ve her zaman üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

(Uğur GÖRKEM)

