Yeniden Refah’ta görev değişikliği

Çorum Yeniden Refah Partisi Merkez ilçe Başkanı Ferhat Yiğen, İl başkan yardımcısı olurken, Yasin Güler Merkez İlçe Başkanlığına atandı.

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığı’nda görev değişikliği yapıldı. Partiden yapılan açıklamada Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yiğen’in il başkan yardımcılığı görevine atandığı, partinin Merkez İlçe Başkanlığı görevine ise Yasin Güler’in getirildiği belirtildi.

Merkez İlçe Başkanı Güler, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’dan görev değişimle ilgili yetki belgesini alarak görevine başladı.

(Haber Merkezi)

