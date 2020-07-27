Yeniden Refah'tan Macron'a cevap

"Doğu Akdeniz’de Uluslararası hukuku hiçe sayan anlayış ve Sevr zihniyetiyle hareketle, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un uluslararası teamüllere ve nezaket kurallarına uymayan fevri açıklamasını şiddetle telin ediyoruz" diyen Taş, yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti: "Türkiye’yi ‘müstemleke ülke’ anlayışıyla görmeye çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un siyasi tansiyonu artırmaya yönelik olan bu garip tutumu aslında Batı’nın kolonyal anlayışlı karakterini ortaya koyan ‘Sevr sendromu’ ile eş değer bir düzeyde olsa gerektir.

Yeniden Refah Partisi olarak dış politikadaki bu ve benzeri hezeyanlara karşı olduğumuzu ifade eder, Türkiye’nin istikrar ve güvenine yönelik bu ve benzeri politikalarla iç politikadaki sorunlarını örtbas etmeye çalışan Macron’un bu çetrefilli tutumu, Türkiye ve Fransa’nın mevcudiyetindeki Avro-Atlantik güvenlik ve işbirliğinin de artık sorgulanması gereken bir düzlemede olduğunun en belirgin göstergesi niteliğindedir.

Fransa Libya'da uğradığı başarısızlığı unutturmaya çalışıyor

Doğu Akdeniz’de gerilim politikaları ile güç devşirmeye ve arzuladığı hedeflere varmaya çalışan Fransa’nın, Libya’da uğradığı imaj kaybını Yunanistan ve GKRY ile kurduğu dirsek temasıyla bertaraf etmesi pek mümkün gözükmemektedir.

Ezcümle, şiddet politikalarını tercih eden bir anlayışla hareket etmekte olan Macron’un, Le Pen, Wilders, Orban gibi aşırı sağcı Avrupalı liderlerin politik söylemleriyle hareket ederek Türkiye’yi hedef tahtasına koyması iki ülke arasında güven bunalımının daha da derinleşmesine sebep olabilecek tehlikeli bir politik yaklaşım şeklidir.”(Haber Merkezi)