Yeniden Refah, sokak hayvanlarını unutmadı

İl Başkanı Yakup Taş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Koronavirüs salgınının Türkiye’yi de ciddi anlamda etkilemeye devam ettiğini belirterek, bu süreçte ihtiyaç sahibi insanların arttığı kaydedildi. Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine karınca kararınca, güçleri yettiğince el uzatmaya çalıştıklarını belirten Taş, onların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Yakup Taş, yardım faaliyetlerini yaparken bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmadıklarını, şehrin muhtelif yerlerine yemlikler yerleştirerek Allah'ın emaneti olan hayvanların da yanında olduklarını anlatı.

Taş, “Cenabı Hakk'tan ülkemizin ve tüm dünyanın Koronavirüs salgınından bir an önce kurtulmasını niyaz ediyor, bu süreçte vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)