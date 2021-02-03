Yeniden Refah Partisi’nin “Milli Kaynak Paketleri”

Yeniden Refah Partisi Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, hemşehrimiz Mehmet Aşıla, gazetemizi ziyaret ederek, Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE Başkanı Prof.Dr. Doğan Aydal’ın yazdığı, Genel Başkan Fatih Erbakan’ın önsözünü taşıyan “Milli Kaynak Paketlerimiz” isimli kitabını Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a armağan etti.

Ziyarete, YRP İl Teşkilat Başkanı Ömer Karslı ile Siyasi İşler Başkanı Yasin Güler de katıldı.

Mehmet Aşıla, 81 il 922 ilçede teşkilatlandıklarını belirterek, “Seçime katılma hakkını kazandık ve hazırız” dedi. (Haber Merkezi)