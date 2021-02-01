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Yeniden Refah Partisi’nden esnafa siftah parası

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Tufan ve beraberindeki gençler, Ahilik geleneğini yaşatmak için üzerinde bir lira bulunan kâğıtları Çorum Sanayi Sitesinde dağıttılar.

Güncel 01.02.2021, 23:16
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Yeniden Refah Partisi’nden esnafa siftah parası

Geçmişten gelen bu güzel geleneği devam ettirmek istediklerini söyleyen Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Tufan ve yönetim kurulu üyeleri, dükkân kapılarına siftah paralarını bıraktılar.

Tufan, “Geleneğimizde ‘Siftah Parası’ olarak geçen ve unutulmaya yüz tutmuş bu değerimizi Yeniden Refah Partisi Çorum İl Gençlik Kolları olarak yeniden yaşatmaya başlıyoruz. Gününüz bereketli, kazancınız daim olsun. Siftah bizden, bereketi Allah’tan” dedi. (Haber Merkezi)

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