Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
96471
ALTIN
362.587
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3530
EURO
7.3050

Yeniden Refah Partisi’nden esnafa destek çağrısı

Yeniden Refah Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen Korona virüsle mücadele edilen bu süreçte resmi kurum, kuruluş ve mülk sahiplerinin esnaftan kira almaması gerektiğini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi’nden esnafa destek çağrısı

Yeniden Refah Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen Korona virüsle mücadele edilen bu süreçte resmi kurum, kuruluş ve mülk sahiplerinin esnaftan kira almaması gerektiğini ifade etti.

10 Nisan 2020 Cuma 20:29
Yeniden Refah Partisi’nden esnafa destek çağrısı

Dünyada kitlesel ölümlere yol açan Türkiye’de de yayılma gösteren korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ülke ekonomisine yönelik etkilerinin pek çok sorunu da beraberinde getirdiğini belirten Yeğen, virüsün yayılmasını ve ölümleri engellemek adına devletin zorunlu olarak aldığı fiziki, sosyal izolasyonu sağlayıcı zorunlu tedbirlerin dolayısıyla işletmelerini kapatmak zorunda kalan esnafın kira ödeme konusunun da önemli bir sorun teşkil ettiğini dile getirdi.

Yeğen açıklamasında, “Ekonomik ve sosyal hayat durdu ve vatandaşlarımız hayatlarını kurtarmanın derdine düştü. Hayatın sürdürülebilir imkanının kalmaması, en çok da esnaf ve sanatkarımıza büyük sıkıntılar yaşatıyor.

Devletimizden, hükümetimizden, belediyelerimizden ve mülk sahiplerimizden ricamız bu olumsuzluğu hep birlikte yenene kadar, geçmiş dönemlerde olduğu gibi şimdi de devlet-millet el ele vererek bu zor günlerin, tehdidi geçene kadar kira ödemelerinin alınmamasıdır. Eğer iş yeri sahibi o kira ile geçiniyorsa bu kez esnafımıza devlet kira desteği sunmalıdır. Ayrıca esnafımıza personel maaşları ve işsizlik maaşları konusunda da şart koşmadan destek verilmelidir” dedi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Vefat sayısı 1006 oldu
Vefat sayısı 1006 oldu
“Eğitim öğretim derin bir çıkmaza sürükleniyor”
“Eğitim öğretim derin bir çıkmaza sürükleniyor”
“Ücretsiz izin meşrulaştırılmakta”
“Ücretsiz izin meşrulaştırılmakta”
“Laiklik yoksa demokrasi de yoktur”
“Laiklik yoksa demokrasi de yoktur”
“Polis, huzurun güvencesi”
“Polis, huzurun güvencesi”
Polis’in 175. gurur yılı
Polis’in 175. gurur yılı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim