Yeniden Refah Partisi’nden esnafa destek çağrısı

Dünyada kitlesel ölümlere yol açan Türkiye’de de yayılma gösteren korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ülke ekonomisine yönelik etkilerinin pek çok sorunu da beraberinde getirdiğini belirten Yeğen, virüsün yayılmasını ve ölümleri engellemek adına devletin zorunlu olarak aldığı fiziki, sosyal izolasyonu sağlayıcı zorunlu tedbirlerin dolayısıyla işletmelerini kapatmak zorunda kalan esnafın kira ödeme konusunun da önemli bir sorun teşkil ettiğini dile getirdi.

Yeğen açıklamasında, “Ekonomik ve sosyal hayat durdu ve vatandaşlarımız hayatlarını kurtarmanın derdine düştü. Hayatın sürdürülebilir imkanının kalmaması, en çok da esnaf ve sanatkarımıza büyük sıkıntılar yaşatıyor.

Devletimizden, hükümetimizden, belediyelerimizden ve mülk sahiplerimizden ricamız bu olumsuzluğu hep birlikte yenene kadar, geçmiş dönemlerde olduğu gibi şimdi de devlet-millet el ele vererek bu zor günlerin, tehdidi geçene kadar kira ödemelerinin alınmamasıdır. Eğer iş yeri sahibi o kira ile geçiniyorsa bu kez esnafımıza devlet kira desteği sunmalıdır. Ayrıca esnafımıza personel maaşları ve işsizlik maaşları konusunda da şart koşmadan destek verilmelidir” dedi. (Haber Merkezi)