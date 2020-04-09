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Yeniden Refah Partisi köy çalışmalarını sürdürüyor

Yeniden Refah Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen, Çorum Merkeze bağlı köy çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi köy çalışmalarını sürdürüyor

Yeniden Refah Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen, Çorum Merkeze bağlı köy çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

09 Nisan 2020 Perşembe 17:56
Yeniden Refah Partisi köy çalışmalarını sürdürüyor

Çalışmalar kapsamında Çıkrık Köyü temsilcisi olarak Necmi Akbaş’ın atandığını belirten Yeğen, köy temsilcisi Recmi Akbaş’a hayırlı olsun ve muvaffakiyet dileklerini iletti.

Teşkilat çalışmalarında bu zamana kadar 65 köy temsilcisi atamasını yaptıklarını belirten Yeğen, hedeflerinin Mayıs ayı 2020 sonuna kadar 200 köy temsilcisi belirlemek için çalışmaları sürdürdüklerini. "Köylü milletin efendisidir’’ sözünün gerçek anlamda mânâ kazanması gerektiğini ifade ettiklerini ve Yeniden Refah Partisi teşkilatı olarak her geçen gün artan ilgiden ve destekten dolayı köy sakinleri teşekkür ettiklerini dile getirdi. (Haber Merkezi)

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