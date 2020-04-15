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Yeniden Refah Partisi İskilip İlçe Kadın Kolları’na atama

Yeniden Refah Partisi İl Kadın Kolları, Seda Özdemir başkanlığında toplandı.

Yeniden Refah Partisi İskilip İlçe Kadın Kolları’na atama

Yeniden Refah Partisi İl Kadın Kolları, Seda Özdemir başkanlığında toplandı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 19:10
Yeniden Refah Partisi İskilip İlçe Kadın Kolları’na atama

Güncel siyasi gelişmeler ve teşkilat içi çalışmaların değerlendirildiği programda Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları İl Başkanı Seda Özdemir tarafından İskilip İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Tuğba Karabıyık'ın ataması yapılarak Karabıyık’a yeni görevinde başardılar dilendi.

Özdemir toplantıda yaptığı konuşmada, kadınların teşkilatın kalbi olduğunu, kalbi olmayan teşkilatın yaşayamayacağını ve davanın milli görüş olduğunu ifade etti.

Özdemir, “Hedefimiz Hak nizamı hakim kılmaktır. Arzumuz tüm insanlığın refahıdır dolayısıyla mükemmeldir, eksiklik ve fazlalık kabul etmez. Bu dava için çalışmak herkese nasip olmaz. İster gecenizi gündüzünüze katıp çalışın, ister yan gelip yatın. Bu hak davanın başarısını ne bir gün öne alabilirsiniz, ne de bir gün geciktirebilirsiniz. Bütün mesele bu şerefli davada nasıl bir imtihan vereceğimizdir” dedi.

Kadın Kolları Başkanı Seda Özdemir, gönlü ve kalbi Milli Görüş'le atan tüm bayanları Yeniden Refah çatısı altında yer almaya çağırarak kapılarının ve gönüllerinin herkese açık olduğunu dile getirdi.

(Haber Merkezi)

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