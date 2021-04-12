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Yeniden Refah Partili kadınlardan polise kutlama

Güncel 12.04.2021, 12:41
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Yeniden Refah Partili kadınlardan polise kutlama

Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları İl Başkanı Seda Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Polis Haftası münasebetiyle Emniyet teşkilatı ziyaretinde bulundu.
Polislere karanfil veren Özdemir, “Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz Polis Haftası'nı kutluyorum” dedi. (Haber Merkezi)

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